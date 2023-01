Au pays des Laminaks Théâtre du Fil à Plomb, 21 février 2023, Toulouse.

Au pays des Laminaks 21 – 25 février Théâtre du Fil à Plomb

5€/6€

Histoires, musique, marionnettes, tout est réuni dans ce conte fantastique.

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…).

En plongeant au coeur du Pays basque, il arrive fréquemment que l’on croise toutes sortes de créatures fabuleuses : des Laminaks, petits personnages fantastiques dotés d’étonnants pouvoirs mais aussi Hamalau, qui grâce à sa force et sa vaillance, se mesurera au Tartaro, cyclope cruel ainsi qu’au diable tentateur et vieillissant.

Un spectacle conté où les personnages prennent tour à tour vie par le biais d’objets ou marionnettes, rythmé au son du violoncelle qui accompagne suspens et actions.

A partir de 6 ans

Durée : 45mn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T15:30:00+01:00

2023-02-25T16:30:00+01:00

