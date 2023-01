Bel Armel en concert Théâtre du Fil à Plomb, 15 février 2023, Toulouse.

Bel Armel en concert 15 – 18 février Théâtre du Fil à Plomb

9€/13€

Pas besoin à Christelle d’une baguette pour devenir la fée du théâtre ! Entre prouesses vocales et tourbillons de métamorphoses, on adore !!

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…).

Solo pour les humain.e.s et les chauves-souris

BEL ARMEL est un être complexe et fantasque. Il est le nouvel avatar de Christelle Boizanté. Précédemment incarnée dans la peau d’Orlando le Trio, elle dessine aujourd’hui un autoportrait au plus près de ses propres contours. Elle allume des feux de Bengale, s’enroule d’un voile en cellophane qui devient le kimono d’une princesse japonaise, dérobe la coiffe de plume d’une grande chamane… Elle a gardé très aiguisé son esprit d’aventure et se délecte de métamorphoses. Sa voix racle, mord ou rayonne, elle nous entraîne dans des paysages moelleux et pulsatiles au creux desquels s’agitent des corps extravagants. Comment être une fée quand on n’a pas de baguette ? Comment trouver la joie quand on a mal au ventre ? Comment survivre à l’impuissance ?



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T21:00:00+01:00

2023-02-18T22:30:00+01:00

©Sandra Thomas