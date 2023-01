Pour vous servir Théâtre du Fil à Plomb Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

9€/13€

Judicieuse conférence où la comédienne manipule objets et mots sur un trait d’humour. Est-elle sortie d’un remake de science-fiction ou d’une réalité infernale ? Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). « Vous vous sentez insatisfaits ? Vous subissez des injustices ? Une simple signature et nous vous offrons une 2ème chance de vivre, d’aimer, de réussir ! »

Sous la forme d’une conférence en développement personnel, Pour Vous Servir revisite avec malice le thème du pacte avec le diable.

Un conseil : attention aux petites lignes en bas du contrat…

