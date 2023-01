Solamente le stelle Théâtre du Fil à Plomb, 25 janvier 2023, Toulouse.

9€/13€

Quoi de mieux que l’histoire du tango racontée en musique ? L’artiste nous transporte durant tout son récital dans sa propre interprétation de cette histoire.

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…).

Solamente le stelle est un seul en scène interprété au bandonéon par Alexis Palazzotto. Une pensée poétique dessinant les contours d’un tango contemporain enlacé à d’autres univers musicaux ; Satie, Anouar Brahem, Piazzolla, ses propres textes et compositions… Un pas de deux entre le musicien et son bandonéon, célébrant le grain sonore de l’instrument, son potentiel expressif, la souplesse et la nervosité de son jeu.



2023-01-25T21:00:00+01:00

2023-01-28T22:00:00+01:00

