Une fois de plus, Anne-Gaëlle excelle à jouer avec les mots, ses mots ! Grand moment de poésie, d’énergie et d’humour en haute définition. Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). Seule en scène humoristique Humour très second degré à la Pierre Desproges, une grande habileté à jouer sur les mots, comme Raymond Devos, Anne-Gaëlle n’hésite pas à rentrer dans la peau de Blanche Neige pour bouter les machos hors du pays des contes de fées. Revendiquant le label « conteuse AOC », elle dévoile de manière hilarante les tics et les trucs de la profession. L’apothéose : le petit chaperon rouge en rap ! « Une belle découverte » (Christina Marino, rédactrice de l’Arbre aux contes, le blog du journal Le Monde).

