Drome . Préalablement à l’incontournable Mondial de Catch-Impro, le tournoi de sélection se tiendra…au Fenouillet ! L’équipe de France y défiera ses challengers. Les meilleurs improvisateurs de notre région tenteront de ravir la ceinture. Venez les soutenir ! Théâtre du Fenouillet 535 chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion

