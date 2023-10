CONCERT DE FLORENT MARCHET FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE Théâtre du Familistère de Guise Guise, 3 novembre 2023, Guise.

CONCERT DE FLORENT MARCHET FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE Vendredi 3 novembre, 19h00 Théâtre du Familistère de Guise

Avec la participation des élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Guise

Le concert :

9 ans après la sortie de son dernier album ‘Bambi Galaxy’, encensé par la critique, et qui lui aura valu de faire la couverture des Inrockuptibles, Florent Marchet est de retour. Depuis ses débuts, Florent Marchet n’a cessé de produire et de créer pour le cinéma, le théâtre, la littérature… et de tourner avec de multiples projets et créations originales. L’album Garden Party est un véritable voyage, composé de 13 titres exclusivement enregistrés dans son propre studio. Il compte un duo avec l’artiste PR2B.

« Remonter à cheval ou plutôt sur scène. A nu. Un piano, une voix. J’ai eu besoin de ça : une formule intimiste qui puisse facilement transporter anciennes et nouvelles chansons un peu partout. (…) On change de décor ou plutôt on en crée un. Un jardin de pavillon, de suburb made in France. On entend déjà les tondeuses à gazon, quelques oiseaux, des enfants qui jouent, un avion qui passe au-dessus de la maison. (…) J’envisage les chansons comme des chapitres d’une seule et même histoire. Une histoire où il est question de familles, de voisins, d’amis… La vie de quartier en somme. Souvent mélancolique et touchante mais aussi légère et décalée. La vie, dans toute sa diversité, l’existence qui navigue dans des eaux chaudes et froides. »

1ère partie : Cassandre

De Barbara à Elton John, en passant par Ben Mazué ou Juliette Armanet, Cassandre est une auteure-compositrice-interprète qui se revendique d’un héritage Chanson française tradition 70’s. Entre Pop vintage et variété racée, Cassandre n’en est pas moins une artiste ancrée dans son époque. Sa passion évidente pour les mots se dévoile à travers une voix spontanée et le piano, autour duquel viennent se greffer des arrangements plus modernes. Pré-sélectionnés pour les Inouïs du Printemps de Bourges, l’année 2023 s’annonce bien remplie pour l’artiste : sortie d’un clip le 16/03, Ep et concerts à venir – artiste à suivre !

Cassandre sera accompagnée, sur un titre, d’élèves de l’école de musique de la communauté de communes de la Thiérache Sambre et Oise. Une collaboration effectuée dans le cadre des actions de territoire encouragés par le festival Haute Fréquence.

Théâtre du Familistère de Guise Place du Familistère , 02120 Guise Guise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T19:00:00+01:00 – 2023-11-03T22:30:00+01:00

