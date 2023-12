Libre Penseur Théâtre du Cyclope Nantes, 20 avril 2024 19:30, Nantes.

2024-04-19

Horaire : 20:30 21:35

7,50 € à 14,50 €

Récit-concert immersif. Dans un écrin confidentiel, une comédienne, un musicien et un éclairagiste vont, par leurs voix mêlées, dérouler le fil des quatre-vingt neuf derniers jours de Fernand Iveton, ouvrier tourneur algérois condamné à mort par l’État français en 1956 pour tentative de sabotage. Le trio adapte la prose de Joseph Andras dans une sorte de récit-concert aux lueurs intimes qui nous plonge dans les interstices du passé colonialiste. Autour de la figure de Fernand, il y a Hélène, son épouse, ainsi que les voix de toute une pléiade de protagonistes qui s’engagent et s’incarnent. Car bien plus qu’un récit, ce sont des fragments d’une vie brute, des témoignages du réel où la béatitude d’un coup de foudre se heurte à la violence de la torture, où la délicatesse de l’humanité se percute à la brutalité d’une décision politique. D’après « De nos frères blessés » de Joseph Andras Production : Cie Oh! Z’arts etc…Interprétation : Cyril Berthet (voix & musiques), Léti Fourrichon (voix), Tony Jeanjean (voix & lumières)Regards bienveillants : Adrien Bernard-BrunelAvec la partcipation de Bryan Polach, Basile Sabin, Baptiste Julien, Max Jeanjean, Julien Esperon, Cédric Loosli, Souaad & Omar. Durée : 1h05 Tout public à partir de 13 ans Représentations les 19 et 20 avril 2024 à 20h30

Théâtre du Cyclope Nantes

