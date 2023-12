Coupures Théâtre du Cyclope Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

12 avril 2024 19:30

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 7,50 € à 12,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07 Comédie satirique. Ce soir, rendez-vous à la salle polyvalente pour une réunion publique. Frédéric, jeune maire écologiste, agriculteur et père de famille, vous racontera les défis qu’il a relevés pour s’opposer au déploiement d’antennes 5G sur votre commune… Mais y parviendra-t-il ? Dans un enchaînement haletant de flash-back, une trentaine de personnages, tantôt drôles tantôt touchants, se succéderont pour donner vie à cette intrigue. Cette comédie satirique interroge notre rôle de citoyen dans le débat écologique. Un texte de Paul-Eloi Forget & Samuel Valensi Production : Théâtre de la Prise Multiple Mise en scène : Timothée Godineau-Le RoyAssistance à la mise en scène : Louise Chevarin Interprétation : Fabian Godineau-Le Roy, Anaïs Sendoa, Gwenaëlle Seillé-Sulmont, Marie Touzeau, Bruno Thomas Durée : 1h20 Tout public à partir de 10 ans Représentations du 12 au 14 avril 2024 Théâtre du Cyclope Nantes 44000

Théâtre du Cyclope
82 rue du Maréchal Joffre
Nantes
44000

