Le Cri du Paon Théâtre du Cyclope Nantes, 17 mars 2024 15:00, Nantes.

2024-03-16

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 7,50 € à 14,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Seule en scène – Stand-up, théâtre d’objet, danse… Une jeune femme trentenaire, célibataire, rentre chez elle en colère parce que, encore une fois, elle n’a pas su dire non, elle s’est fait aborder de manière insistante dans la rue et n’a pas su dire non. Alors, elle cherche à comprendre pourquoi elle est si polie, si transparente dans l’espace public, elle cherche la formule qui lui permettrait de se débarrasser des importuns. Puis, elle revient sur sa construction en tant que fille et femme sous le regard jugeant de son frère et exigeant de sa mère. Elle aimerait être libérée mais le poids du jugement des autres la freine. Avec vivacité, elle joue tous les personnages qui vivent dans sa tête et donne la parole à toutes ces voix qui l’empêchent d’être elle-même. Pendant une heure, elle va tenter de choisir la bonne tenue pour se rendre à une soirée et d’élaborer une salade composée et un gâteau, elle va sans cesse s’interrompre, faisant parler tour à tour les ustensiles de cuisine, jouant avec le sucre ou la farine et plongeant dans les souvenirs auxquels la ramènent ses vêtements. Première boum, premier baiser, conflits avec sa mère, etc. Tous ces sujets sont abordés avec sensibilité et humour, pour construire le portrait d’une femme contemporaine qui se cherche encore et n’a pas renoncé à devenir celle qu’elle souhaite être. Texte et mise en scène : Yto LegoutInterprétation : Cerise MeulenyzerProduction : Cie des Arbres Nus Durée : 1h15 Tout public à partir de 13 ans Représentations les 15, 16, 17 et 22 mars 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com