ChaChaLand Théâtre du Cyclope Nantes, 9 mars 2024 19:30, Nantes.

2024-03-08

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 7,50 € à 14,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Seule en scène – Tragi-comique. Un seule en scène culotté sur la quête de l’amour fou, véritable voyage effrené à travers le temps, des années 80 jusqu’à nos jours, mêlant amour désenchanté, mélancolie et humour cinglant. Un train siffle, une silhouette accourt, affolée : va-t-elle manquer son train ? Qui est-ce ? Et quelle est cette destination : « ChaChaLand » ? Avec humour noir et dérision, un personnage mystérieux nous emmène en voyage dans ce seule en scène tragi-comique, où une lignée de femmes nous offre en partage les immenses espoirs et les errances tonitruantes de leurs questionnements amoureux. Vont-elles échapper à l’empreinte de leurs blessures familiales ? Doit-on en rire ou en pleurer ? Pour le savoir, prenez vous aussi le risque d’embarquer à bord du train destination ChaChaLand et laissez-vous happer par l’aventure et le goût du risque ! Texte, mise en scène & interprétation : Charlotte K.Production : Krapo Roy Durée : 1h15 Tout public à partir de 12 ans Représentations les 8 et 9 mars 2024 à 20h30

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com