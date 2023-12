À Tue Tête à Cloche Pied Théâtre du Cyclope Nantes, 5 mars 2024 14:00, Nantes.

2024-03-07

Horaire : 15:00 15:45

Gratuit : non 7,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Théâtre, musique et poésie – Spectacle pour jeune public. C’est Léonie et Lucien qui voulaient faire un spectacle sur Jacques Prévert depuis qu’ils étaient petits. Et aujourd’hui, après 12 ans de répétitions et grâce à leur maman, les voilà. D’idées folles en idées saugrenues, le frère et la soeur tourbillonnent dans l’univers du poète, en musique, en voix, en acrobaties… Et pourquoi pas ? Spectacle tout public, connaisseurs de la poésie ou non ! Production : Cie Les Arêtes du BiftekMise en scène : Louise RousseauInterprétation : Louise Rousseau & Valentin ClaudeMusique : Valentin Claude Durée : 45 min. Public : à partir de 3 ans Représentations du 4 au 7 mars 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com