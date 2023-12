Chat Caché Théâtre du Cyclope Nantes, 27 février 2024 09:30, Nantes.

2024-02-27

Horaire : 15:00 15:35

Gratuit : non 7,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Spectacle musical pour jeune public. « Oh ! C’est mon chat qui passe dans le jardin. Je vais me promener avec lui, tiens ! » Et voilà la petite fille qui part à l’aventure ! Une partie de cache-cache dans les herbes avec son chat, la contemplation d’un papillon multicolore, de fourmis qui chatouillent, d’un oiseau mélodieux, les premières chutes aussi… Elle va de découverte en découverte pour finir par un câlin réconfortant ! Des chansons fraîches, tendres et délicates, nous entraînent irrésistiblement dans leurs aventures. Production : Compagnie Davaï !Mise en scène & interprétation : Sébastien Loiseau et Aurélie Valetoux Textes et musiques : Natalie TualArrangements & co-composition : Gilles BelouinConstruction marionnettes : Lucas Prieux Durée : 35 min. Public : à partir de 18 mois Représentations du 26 février au 1er mars 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com