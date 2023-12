Qui étais-tu Maurane ? Théâtre du Cyclope Nantes, 17 février 2024 19:30, Nantes.

2024-02-18

Horaire : 16:00 17:20

Gratuit : non 7,50 € à 14,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Spectacle musical. Né d’un rêve, ce spectacle est la rencontre sur scène de Valentine avec la grande et regrettée chanteuse belge à la voix de velours et au caractère bien trempé. On découvre la vie, les amours et les amitiés de Maurane, mais on découvre aussi en parallèle la vie de la comédienne Valentine qui avait arrêté la scène suite à un diagnostic de fibromyalgie sévère, mais l’envie de lui rendre hommage a été plus forte que la maladie et Valentine sur scène la remercie. Le point commun des 2 artistes outre les jolies rondeurs sont surtout une très forte personnalité, une franchise implacable et un humour surprenant à toutes épreuves. Dans ce spectacle hommage musical, on pleure, on rit, le tout est soutenu et magnifiquement accompagné par deux musiciens pleins d’humour aussi. Par la Compagnie HildegardeMise en scène : Valentine assistée d’Emelpuck Interprétation : Valentine Violon : Julie MellaertajPiano : Mathias Berthod Durée : 1h20 Tout public à partir de 12 ans Représentations du 16 au 18 février 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com