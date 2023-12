Le 20e convoi Théâtre du Cyclope Nantes, 10 février 2024 19:30, Nantes.

2024-02-10

Horaire : 15:30 16:45

7,50 € à 12,50 €

Drame historique. L’histoire véridique de trois jeunes gens qui décidèrent d’attaquer un convoi en 1943 pour en libérer les déportés. Youra et Choura sont deux frères juifs. La Belgique est envahie et les lois contre les Juifs se succèdent. Les premiers convois partent vers une destination inconnue à l’Est. Face à cette injustice, une idée folle naît : celle d’arrêter un convoi de déportés. De l’idée, à sa mise en œuvre et jusqu’aux conséquences, c’est l’histoire de quelques héros qui décidèrent d’agir pour changer le cours de l’Histoire. Texte de Mikaël Le BouderMise en scène : Aude Loyer & Mikaël Le Bouder Interprétation : Fabian Godineau-Le Roy, Frédéric Touffe, Julie Banguillot, Benjamin Bruneteau, Mathieu David, Karine Desrondiers, Franck Jung, Sophie Undreiner Durée : 1h15 Tout public à partir de 12 ans Représentations du 9 au 11 février 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

