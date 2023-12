L’histoire avec un grand i – Week-end de l’impro ! Théâtre du Cyclope Nantes, 4 février 2024 17:00, Nantes.

2024-02-04

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : non 7,50 € à 10,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Théâtre d’improvisation. Bienvenue sur le plateau de « l’Histoire avec un grand i » ! Une émission qui retrace les plus grands faits historiques, avec amour et panache. La prise de la Bastille, le secret des pyramides ou bien l’invention du fer à cheval. Jamais vous ne trouverez d’historiens plus passionnés qu’eux pour vous parler de ce qui fait date. C’est simple. Ils connaissent tellement bien l’Histoire, qu’on pourrait croire qu’ils l’ont inventée ! Par la Compagnie l’Histoire avec un grand iDistribution : Amélie de Lavenère, Tremeur Le Floch, Jules Marécaille, Alexis Robin Durée : 1h

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com