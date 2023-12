Les Élèves du Théâtre du Cyclope – Week-end de l’impro ! Théâtre du Cyclope Nantes, 2 février 2024 17:30, Nantes.

2024-02-03

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 7,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Théâtre d’improvisation. Au cours de l’année 2023/2024, les élèves du théâtre du Cyclope vont préparer un concept de spectacle d’improvisation : Un huis clos ? Un match d’impro revisité ? Une comédie musicale en trois actes ? Qui sait ! Une chose est sûre, ils joueront devant vous des scènes originales et inédites où tout sera improvisé de A à Z : personnages, intrigues et décors. Chaque représentation sera unique, dédiée au public du moment et mise en scène sur l’instant. Vous ne savez pas ce que vous allez voir, ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer. Durée : 1h Représentations les 2 et 3 février 2024 à 18h30

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com