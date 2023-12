Le monde fantastique des Adultes – Week-end de l’impro ! Théâtre du Cyclope Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 7,50 € à 10,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07 Théâtre d’improvisation. Partant d’une problématique d’adulte proposée par le public, 4 comédiens à l’énergie frénétique créent une histoire en direct, sur fond musical (lui aussi improvisé). Leur compréhension approximative du monde des Adultes les pousse à utiliser le fantastique et l’absurde pour combler leurs lacunes. Un spectacle tout public qui met en relief notre part d’enfant à chacun/chacune, dans un monde où malgré les apparences, personne n’est totalement en maîtrise de sa vie. Par la compagnie Les Adultes Distribution : Anne-Laure Chauvet, Benjamin Lavève, Florent Oulkaïd, Alexis Robin Durée : 1h Théâtre du Cyclope Nantes 44000

