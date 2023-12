18 heures par semaine Théâtre du Cyclope Nantes, 27 janvier 2024 19:30, Nantes.

2024-01-28

Horaire : 16:00 17:20

Gratuit : non 7,50 € à 12,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Comédie. « 18h par semaine » ou la vie de prof racontée avec lucidité, humour et dérision, sans méchanceté, et beaucoup d’humanité. Bien que le sujet ait été souvent abordé, Sébastien Briand et Anne-Laurence Gusteau ont souhaité traiter « la vie de prof » avec deux intentions fondatrices :La première étant de ne pas tomber dans la caricature facile des profs, des élèves, voire même de l’institution.La seconde étant de garder un regard critique, lucide mais aussi amusé, avec un certain recul, pour dépeindre ces moments dans la vie d’un professeur pouvant être tout à tour émouvants, absurdes, étonnants, passionnants et violents… Aucune intention exhaustive dans le propos du spectacle, mais celle d’exposer les personnages dans des instants de vie professionnels et personnels et cela dans un contexte social et politique ne facilitant pas toujours l’exercice… Texte et interprétation : Anne-Laurence Gusteau et Sébastien BriandMise en scène : Fabian Godineau-Le Roy Durée : 1h20 Tout public à partir de 12 ans Représentations les 27 et 28 janvier 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com