Mon Robert Théâtre du Cyclope Nantes, 31 décembre 2023, Nantes.

2023-12-31

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : non 25 € hors frais de location BILLETTERIES :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Solo d’une clownE / Caravane Compagnie. Arlette est timide mais elle a trouvé en Robert un compagnon qui la rassure, l’enrichit et lui permet de briller en société. D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout. Emportée par les mots, leurs sons et les questions qu’ils soulèvent, Arlette se lâche… Toute en démesure et poésie, Arlette questionne les dictionnaires et l’image qu’ils véhiculent de la société, de la femme, elle s’amuse des mots et invite à se les réapproprier. Sa cocasserie et sa curiosité suscitent l’emptahie, amènent le rire, la réflexion, à travers son lâcher-prise émotionnel et sa profonde sincérité. Avec Anne TifineEcriture et mise en scène : Hélène gustin Tout public à partir de 7 ans Durée : 1h Représentations dimanche 31 décembre 2023 à 18h et à 20h30 Un spectacle comique et délicat pour un Réveillon emprunt de rires et de surprises! Merci de vous présenter 20 minutes avant le début du spectacle pour partager l’apéritif et les toasts.

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/