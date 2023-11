Siempre Fiesta – par la Cie La Prise Multiple Théâtre du Cyclope Nantes, 15 décembre 2023, Nantes.

2023-12-15

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 7,50 € à 14,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Comédie / Co-production Théâtre du Cyclope et Compagnie La Prise Multiple.Laissez vous porter par ce conte de Noël, pas tout à fait ordinaire. Trois ans après le décès de leurs parents, les frères et sœurs de la famille décident de fêter de nouveau le réveillon ensemble. Tout se passe bien jusqu’au départ des invités. Marie déclare alors une sorte de “crise de réalité” et son mari ne trouve qu’une solution pour l’apaiser : rejouer ce repas de Noël tous ensemble ! Le dîner du réveillon se répète donc inlassablement tous les soirs… Jusqu’où cette farce aura-t-elle raison des liens qui unissent cette famille ? Auteurs : Luis García-Araus, Susana Sánchez, Javier García YagüeMise en scène : Timothée Godineau-Le RoyComédiens : Mathieu David, Fabian Godineau-LeRoy, Gwenaëlle Seillé-Sulmont, Anaïs Sendoa, Frédéric Touffe & Marie TouzeauLumières : Cassandre BrenonDurée : 1h20 Tout public à partir de 8 ans Représentations du 9 au 17 décembre 2023

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com