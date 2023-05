Erwin Motor, dévotion Théâtre du Cyclope, 12 mars 2023, Nantes.

2023-03-12 Représentations les 11 et 12 mars 2023

Horaire : 16:00 17:10

Gratuit : non 12,50 € / 9,50 € réduit Billetterie : www.theatreducyclope.com

Drame contemporain. Qui seriez-vous aujourd’hui si vous n’aviez surmonté aucun obstacle dans votre vie ? C’est l’une des questions posées dans cette série théâtrale en deux épisodes. Depuis les années 70, Cécile est ouvrière chez Erwin Motor. À l’usine comme à la maison, elle tente de surmonter les épreuves du harcèlement, de la violence conjugale et des abus sexuels. Après plusieurs années de guérilla, elle devient directrice de l’usine… Mais jusqu’où ira-t-elle pour cicatriser ses plaies ? Cette ôde contemporaine est un véritable cri de résilience pour la construction d’une société meilleure. Une pièce de Magali Mougel Mise en scène : Timothée Godineau-Le Roy Interprétation : Gwenaëlle Seillé-Sulmont, Anaïs Sendoa, Bruno Thomas, Frédéric Touffe & Marie Touzeau Durée : 1h10 Tout public partir de 12 ans

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com