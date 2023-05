Hungart Thorses : The Shallows Théâtre du Cyclope, 3 mars 2023, Nantes.

2023-03-03 Concerts les 3 et 4 mars 2023 à 20h30

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 12,50 € / 9,50 € réduit Billetterie : www.theatreducyclope.com Concerts les 3 et 4 mars 2023 à 20h30

Cabaret blues-folk rocailleux. Le trio d’artistes nantais nous propose une escapade dans les ruelles tourbeuses de The Shallows, un village imaginaire perdu au fond d’un aber sombre et humide. On y rencontre Robbie, clown résigné à vivre des combats illégaux et dont Janine, jeune fille de famille mafieuse, tombera sous le charme, mais aussi Betty, vieille fille énigmatique vivant dans les marais aux abords du village, ou encore Chuck, un mystique orphelin. Le chant en langue anglaise, à la frontière du bestiaire de Tom Waits et de la prose de Nick Cave, égraine la chronique de ces destins rocambolesques, reprise en français par un conteur qui nous invite, de sa voix étrangement familière, à recoller les morceaux de fables lunaires au décor de bas-fonds marécageux. Extrait vidéo Écriture, voix, guitare, batterie bricolée au pied : Hungart ThorsenContrebasse, toi piano, machines : AntonNarrateur, accordéon, scie-musicale, choeurs & lumières : Clove Durée : 1h15 Tout public partir de 10 ans

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com