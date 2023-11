Le Chant du levain Théâtre du Crève-Coeur Cologny, 14 novembre 2023, Cologny.

Le Chant du levain 14 novembre – 10 décembre Théâtre du Crève-Coeur CHF 30.- plein, CHF 24.- réduit, CHF 15.- étudiant-jeune, CHF 10.- carte 20ans/20frs

Performance boulangère / Voyage multi-sensoriel / Accueil

Ô pain, tresse et brioche ! Le temps d’une soirée, offrez-vous une performance boulangère qui aura tout de l’expérience sensorielle. Une ode au levain. Ce qu’on appelle du pain bénit.

Rappelez-vous. La multiplication des miches et autres petits pains a été l’un des grands « phénomènes » de l’an 2020. De son côté, le comédien Michel Sauser en a profité pour se replonger dans l’art de la boulangerie-pâtisserie, un métier qu’il a exercé dix ans durant. Et voilà qu’il pétrissait, moulait et cultivait son levain au vu et au su d’une micro-communauté conquise via les réseaux sociaux. Fasciné, le vidéaste Nicolas Wintsch y a vu un spectacle total, un son et lumière à la dimension cosmique, un manifeste du bien-manger en même temps qu’une métaphore du vivant. Une relecture toute personnelle de la madeleine de Proust, un monde où le levain, produit ancestral né de farine et d’eau, conduit à un petit miracle doré.

Performance boulangère, ce spectacle est un véritable ballet de gestes, un art du mouvement juste, un éloge du partage, du temps qui passe, du temps qu’on prend. Si le pain de ce soir n’est pas encore labellisé slow food, on est super fier de vous convoquer à une forme de slow théâtre.

Conception : Nicolas Wintsch, Michel Sauser

Boulangerie et jeu : Michel Sauser

Musique et sampling : Pierre Audétat

Majordome butler et régie lumières : Benjamin Knobil

Régie vidéo : Florian Cuellar

Vidéo : Nicolas Wintsch

Lumières : Nicolas Mayoraz

Scénographie : Nicolas Mayoraz, Nicolas Wintsch

Construction : Lionel Haubois

Production : MG-Compagnie

Créé au Théâtre 2.21, Lausanne, janvier 2023.

Présentatio du spectacle par Michel Sauser : https://www.youtube.com/watch?v=9D-cgOFrp94&t=11s

Théâtre du Crève-Coeur Chemin de Ruth 16, 1223 Cologny Cologny 1253 +41 22 786 93 60 http://www.theatreducrevecoeur.ch

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=9D-cgOFrp94&t=11s »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-creve-coeur/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:15:00+01:00

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:15:00+01:00

