THEATRE DU CORPS PIETRAGALLA-DEROUAULT / EFFRACTION POESIE Village du Fleuve – Parc de l’Ile au Cointre Alfortville Catégories d’Évènement: Alfortville

ile de france THEATRE DU CORPS PIETRAGALLA-DEROUAULT / EFFRACTION POESIE Village du Fleuve – Parc de l’Ile au Cointre, 3 juin 2023, Alfortville. Le samedi 03 juin 2023

de 21h15 à 21h30

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 20h15

.Tout public. gratuit

Performance dansée poétique et musicale pour 14 danseurs Sur les mots de Paul

Eluard, les danseurs du Jeune Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault

interpréteront une performance dansée où Corps

et Poésie se lient à la chorégraphie sur une création sonore signée La Muse en

Circuit Création : Théâtre du Corps

Pietragalla-Derouault Voix : Marie-Claude Pietragalla et

Julien Derouault Création sonore : La Muse en Circuit,

Centre National de Création Musicale 14 danseurs : Faiz

Amed Mouhamed, Lauryn Calvo, Matthieu Convert, Matthias Damay-Romey, Samantha

Didier, Lucie Goudeau, Morgan Gruvel, Etienne Lloria, Louna Lebeau, Camille

Mezerette, Prince Mihai, Sylvain Musso, Baptiste Ollier, Blandine Vialettes Avec les soutiens de: La Métropole du Grand Paris, de la Ville d’Alfortville et le partenariat de la Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale. Village du Fleuve – Parc de l’Ile au Cointre 60, quai Blanqui 94140 Alfortville Contact : https://www.alfortville.fr/nuit-blanche https://www.facebook.com/Alfortville94/ https://www.facebook.com/Alfortville94/

