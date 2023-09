Olympicorama – La voie de la souplesse Théâtre du Cormier Cormeilles-en-Parisis, 5 décembre 2023, Cormeilles-en-Parisis.

Olympicorama – La voie de la souplesse Mardi 5 décembre, 20h30 Théâtre du Cormier

Saison 6 / Epreuve 14 – La voie de la souplesse

Où il sera question du judo et du para-judo, de salut et de combat, debout et au sol, avec projections, déséquilibres et chutes, mais aussi d’Ippon et de Waza-ari, de sacrifice, d’immobilisations avec étranglements et clés, tout en vitesse et contrôle, avec courage, honneur et respect, et de l’importance du rituel aussi bien sûr, sur tatami et avec judogi, ceintures et grades, sans oublier le Japon et le Ju-jitsu avec Jigorō Kanō et Feldenkrais évidemment, et le grand Teddy.

Olympicorama est une proposition de mise en jeu des jeux olympiques, épreuves après épreuves.

C’est une entreprise artistique rigoureuse, appliquée et minutieuse d’analyse et de réflexions sur les différentes disciplines et épreuves des jeux olympiques, des origines à nos jours, dans leurs dimensions sportives bien sûr, mais aussi techniques, politiques, philosophiques, éthiques, culturelles, sociologiques, géographiques, économiques, anthropologiques, et j’en passe des mots en « iques ». Rien ne sera épargné à priori donc, et tout ce qui se prêtera à l’épreuve – précisément – fera l’objet d’investigations et d’explorations, aussi résolument documentées que possiblement inédites, par le regard que nous porterons sur cesdites épreuves.

Pour mener à bien cette entreprise de célébration et de questionnement des jeux et de l’esprit des jeux, j’utiliserai certains outils, qu’il faudra questionner certainement, mais qui permettront, derrière la réalité des chiffres et des courbes, de mieux contextualiser sans doute la beauté, la singularité, et la complexité aussi, des jeux et de l’olympisme, en veillant bien sûr à ne pas oublier de dresser quelques perspectives de développement pour l’avenir, car une célébration n’est pas une célébration si elle n’utilise pas le passé pour penser le futur.

Nous courrons ainsi d’Olympie à Paris, sauterons de 776 avant Jésus-Christ à 2024, impulserons de nouveaux liens entre les disciplines et les mots, les choses et les exploits, enjamberons allègrement les dieux, les stades et les haies qui ne manqueront pas de se dresser, lancerons des défis et des invitations à des grands témoins, et lutterons contre le temps et l’épuisement, grâce à un entrainement adapté, et une pratique régulière jusqu’en 2024.

