DOWDELIN / BONBON VODOU Théâtre du Cormier, 16 mars 2023, Cormeilles-en-Parisis.

DOWDELIN / BONBON VODOU Jeudi 16 mars 2023, 20h30 Théâtre du Cormier

Plein : 21€ / PassFestival : 16€

Concert dans le cadre du festival PassWorld

Théâtre du Cormier 123 Rue de Saint-Germain 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France

????????

Composé de deux Antillais, un Arménien et un Lyonnais, le quatuor forme un patchwork « afro-futuriste créole », comme il se définit. Aucun lieu de la musique n’est fixe. Aucune musique ne peut rester immobile. Mais il est rare qu’elle se dérobe autant à la géographie et à la généalogie qu’avec Dowdelin ! Langue créole, beat de la Caraïbe, énergies urbaines, virtuosité éclatante, électro sensuelle. Le groupe joue en un lieu singulier où s’emmêlent les genres et les couleurs, les héritages et les audaces.

Un son naturel, sensuel, intuitif qui nous invite à ouvrir nos cœurs.

?????? ?????

Avec leurs voix douces et ensoleillées et leurs musiques aux sonorités africaines et réunionnaises, Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde amoureuse. Cimetière créole est le deuxième opus du duo composé par Oriane Lacaille et JereM. Ils jouent d’instruments glanés au gré des voyages mais aussi d’objets hétéroclites du quotidien comme un sac en plastique, des boîtes de conserves ou une bouteille de sirop. Une énergie débordante et entraînante !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:30:00+01:00

2023-03-16T22:00:00+01:00