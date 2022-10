Concert symphonique Théâtre du Colombier de Ville-d’Avray, 27 novembre 2022, Ville-d'Avray.

Concert symphonique Dimanche 27 novembre, 15h00 Théâtre du Colombier de Ville-d’Avray

Plein Tarif 10 euros – Tarif Réduit 5 euros (adhérents Accords Majeurs et moins de 12 ans) – Gratuit pour les élèves du conservatoire

ALBINONI, BACH, MOZART Concert organisé par Accords Majeurs en partenariat avec le conservatoire de Ville-d’Avray Chaville handicap moteur mi

Théâtre du Colombier de Ville-d’Avray Place Charles de Gaulle, 92410 Ville d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France

CONCERTO POUR HAUTBOIS DE T. G. ALBINONI (1671-1751)

Tomaso Giovanni Albinoni est un violoniste et compositeur vénitien de musique baroque. De sa musique il ne nous reste que quelques concertos pour hautbois et violon. Ses 80 opéras et autres compositions ayant disparu dans le bombardement de Dresde en 1945.

Réginald Lafont, Hautbois

CANTATE N°51 POUR TROMPETTE ET SOPRANE ET CANTATE N°202 POUR HAUTBOIS ET SOPRANE DE J. S. BACH (1685-1750)

La cantate est à l’origine une pièce chantée qui a pris son essor à l’époque baroque en Italie au XVIIe siècle. D’abord profane, elle devint en Allemagne un genre sacré. On estime que Jean-Sébastien Bach en a composé environ 500. Un peu plus de 200 sont parvenues jusqu’à nous.

Kristina Vahrenkamp, Soprane

Réginald Lafont, Hautbois

Thierry Kartagener, Trompette

EXSULTATE JUBILATE DE W. A. MOZART (1756-1791)

Lors de son troisième voyage en Italie, Mozart écrit cette pièce pour un castra qu’il admire. Il n’a alors que 17 ans. En trois mouvements, cette pièce chante la joie des âmes bienheureuses. Le mouvement final est un véritable tour de force de la soprane qui doit vocaliser avec brio uniquement sur le mot Alléluia.

Kristina Vahrenkamp, Soprane

Direction Cédric Perrier / Orchestre Accords Majeurs



