L’INCROYABLE HISTOIRE BANALE DE MME F – L INCROYABLE HISTOIRE BANALE DE MME F THEATRE DU CLOITRE Bellac, samedi 25 mai 2024.

C’est l’occasion, à travers le parcours banal d’une femme, de parler de toutes ces personnes que l’on appelle les « militantes du quotidien ». Car madame F a, tout au long de sa vie, fait des choix -petits ou grands- qui ont fait d’elle une « courageuse ».Son histoire est un miroir tendu dans lequel toutes et tous nous nous reconnaîtrons sans doute, lorsque nous sommes confronté.e.s à des choix de vie, et que nous avons la sensation de nous jeter dans le vide.C’est la banale histoire du temps qui passe. C’est ces instants où, en regardant derrière soi, on se rend compte de l’extraordinaireté des moments que nous avons vécus.

Tarif : 7.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 18:00

THEATRE DU CLOITRE Rue Lafayette 87300 Bellac 87