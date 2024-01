DIVA SYNDICAT THEATRE DU CLOITRE Bellac, mardi 19 mars 2024.

Un voyage dans le temps à la découverte de la musique au féminin, en compagnie de deux divas exubérantes !Du Moyen-Âge à nos jours, d’Hildegarde de Bingen à Aya Nakamura, DIVA Syndicat nous conte une nouvelle histoire de la musique occidentale : celle des femmes – compositrices, instrumentistes, chanteuses oubliées ou invisibles – que Gentiane Pierre et Noémie Lamour nous font (re)découvrir.Dans un décor propice à l’ambiance cabaret, les deux chanteuses virtuoses et multi-instrumentistes, saisissent contrebasse et saxophone (entre autres), allument boule à facettes, micros, paillettes et mettent en jeu les rôles que les femmes ont pris – ou pas – durant dix siècles, nous présentant un répertoire musical ignoré ou méconnu.Avec pertinence et impertinence, doublées d’une énergie débordante, elles se jouent des stéréotypes et s’amusent à raconter ces femmes autrement, pour les faire enfin apparaître.Du lyrisme, des harmonies riches et entêtantes, des rythmes organiques et envoûtants, la musique de DIVA Syndicat est une lecture nouvelle de l’histoire, un véritable manifeste musical et théâtral qui fait voler en éclats de rire les partitions préconçues.

Tarif : 6.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

THEATRE DU CLOITRE Rue Lafayette 87300 Bellac 87