ANDROMAQUE THEATRE DU CLOITRE Bellac, 8 février 2024, Bellac.

La pièce Andromaque de Racine, dépouillée d’artifice, avec une comédienne (Florence Coudurier) au plateau qui joue tour à tour tous les personnages. Avec elle sur scène, un batteur (Denis Barthe) qui accompagne le texte dans sa richesse, dans son ampleur, dans sa violence, dans sa poésie. Ensemble, ils jouent cette grande tragédie faisant se répondre texte et batterie. Le spectacle est soutenu par la DRAC et l’OARA.Porteuse du projet et comédienne : Florence CoudurierBatteur : Denis BartheMetteure en scène : Nadège Taravellier Lumières : Charlotte BucletCostumes : Estelle Couturier-Chatellain

Tarif : 7.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:00

THEATRE DU CLOITRE Rue Lafayette 87300 Bellac