EN ATTENDANT ANA THEATRE DU CLOITRE Bellac, 26 janvier 2024, Bellac.

Soirée rock au Théâtre du Cloître en compagnie de deux excellents groupes, entre surf rock, pop psyché et garage hyper dansant… Avec eux, on peut vraiment croire que le rock français a parfois des leçons à donner aux anglo-saxons.EN ATTENDANT ANALeur dernier album, Principia a été unanimement salué par la critique française, mais aussi américaine car ils sont signés sur le label US Trouble in Mind . A l’affiche de nombreux festivals de premier plan comme Rock en Seine cet été, les voici en hiver sur la scène du Cloître.C’est un groupe très impressionnant, où la voix de Margaux Bouchaudon est en harmonie parfaite avec un univers musical très riche. Un grand moment de rock à prévoir pour finir la soirée. Les critiques nationaux et internationaux vont même jusqu’à en faire le groupe du renouveau rock français, c’est dire.1ère partie :BEACH BUGSL’un des groupes les plus actifs de la scène limougeaude ne cache pas ses influences surf, qu’il partage avec les autres artistes de la soirée. Très énergique, leur musique est une invitation à la fête. Alors qu’un deuxième album est en préparation, première fois à Bellac pour ce combo très attachant. Le tempo augmente progressivement et la chaleur avec.

Tarif : 6.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

THEATRE DU CLOITRE Rue Lafayette 87300 Bellac