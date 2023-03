Exemplaire Théâtre du Chien Blanc Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Exemplaire Théâtre du Chien Blanc, 13 avril 2023, Toulouse. Exemplaire 13 – 15 avril Théâtre du Chien Blanc 16€/13€/9€/6€ Théâtre d’anticipation Combien me reste-t-il de Points Citoyens ?

Comment bien-veiller une incivilité ?

Suis-je EXEMPLAIRE ?

Suite aux Grands Changements, la nouvelle constitution attribue à chaque individu un quota de Points Citoyens et toute incivilité entraîne une perte de droit.

Dans Exemplaire, le public participe à un stage de récupération de ces Points Citoyens. Trois intervenants populo-juges y rappellent les étranges lois maintenant en vigueur.

A partir de 10 ans / Durée : 1h Théâtre du Chien Blanc 26 Rue du général Jean Compans, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 62 16 24 59 https://www.theatreduchienblanc.fr Situé non loin de la gare Matabiau et de la médiathèque José Cabanis, ce petit théâtre propose une programmation éclectique dans un cadre intimiste et chaleureux.

