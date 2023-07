La Note Bleue Théâtre du Chevalet, Noyon Noyon, 5 septembre 2023, Noyon.

La Note Bleue Mardi 5 septembre, 20h30 Théâtre du Chevalet, Noyon Entrée libre lors de la présentation de saison du théâtre du Chevalet

Théâtre du Chevalet, Noyon 6 Pl. Aristide Briand, 60400 Noyon Noyon 60400 Saint-Blaise Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T20:30:00+02:00 – 2023-09-05T21:15:00+02:00

2023-09-05T20:30:00+02:00 – 2023-09-05T21:15:00+02:00

Anyone Else But You