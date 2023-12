WEST SIDE STORY THEATRE DU CHATELET Paris, 30 décembre 2023, Paris.

WEST SIDE STORYDeux bandes rivales. Un amour impossible.Ça chauffe dans le quartier de l’Upper West Side : sur des rythmes endiablés, deux bandes rivales s’affrontent sans merci. Et au milieu de ces combats de rue, nait une histoire d’amour et de passion qui brave les préjugés, jusqu’à sa fin tragique. Laissez-vous emporter par la nouvelle production de West Side Story, l’immortel classique de la comédie musicale revisité au XXIème siècle. Ce spectacle, qui entamera une tournée mondiale fin 2022, devrait conquérir le cœur des spectateurs de tous les continents.Les airs de Maria, de Somewhere ou d’America, créés par le légendaire Leonard Bernstein, et les époustouflantes chorégraphies de Jerome Robbins ont formidablement renouvelé la comédie musicale. West Side Story est ainsi considéré aujourd’hui comme le modèle incontesté des grands classiques du genre, à la fois toujours actuel et profondément audacieux. En 2021, l’adaptation cinématographique de Stephen Spielberg, récompensée par un Oscar, a prouvé combien cette œuvre reste unique et intemporelle.Pour cette nouvelle production, le metteur en scène new-yorkais Lonny Price s’est entouré d’une équipe de création internationale. Il ouvre ainsi un nouveau chapitre de la fantastique épopée de West Side Story fidèle à la chorégraphie originale de Jerome Robbins. L’histoire de groupes humains qui se déchirent et d’un amour impossible, immortalisée par Shakespeare dans Roméo et Juliette, n’a rien perdu aujourd’hui de sa fascination.Livret : Arthur LaurentsMusique : Leonard BernsteinParoles : Stephen SondheimProduction originale mise en scène et chorégraphiée par Jerome RobbinsMise en scène : Lonny PriceDurée 2h40 avec entracteEn anglais surtitré en français

Tarif : 49.90 – 119.90 euros.

Début : 2023-12-30 à 15:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DU CHATELET 1 PLACE DU CHATELET 75001 Paris