Visite guidée du Théâtre du Châtelet Samedi 16 septembre, 10h30 Théâtre du Châtelet Entrée libre sur inscription (Réservation ouverte à partir de septembre)

Découvrez l’histoire passionnante du Théâtre du Châtelet dans un cadre exclusif ! De sa terrasse avec vue imprenable sur Paris à la salle de spectacle, en passant par les foyers, plongez dans la véritable histoire du Théâtre du Châtelet depuis son inauguration en 1862 jusqu’à nos jours. Cette visite guidée se déroule en groupes constitués de 30 personnes maximum, avec un conférencier spécialisé en histoire de l’art.

Quelques mots sur l’histoire du Théâtre :

Construit par Gabriel Davioud en 1862, le Théâtre du Châtelet s’intègre dans le cadre des grands travaux d’Haussmann qui transformèrent le visage de Paris sous le Second Empire.

Comme l’annoncent les cartouches figurant sur le plafond de sa majestueuse salle, le lieu est dédié tout autant au théâtre qu’à la danse, l’opéra ou encore la musique. Il accueillit à ce titre des spectacles emblématiques qui marquent aujourd’hui son histoire. En 1912, Nijinski y danse L’Après-midi d’un faune sur une musique de Debussy et en 1917, se joue Parade de Satie et Cocteau (avec un de cor et des costumes signe s Picasso). Plus tard, d’autres célébrités en font la renommée : Luis Mariano, Tino Rossi, Aznavour pour la musique ; Patrice Chereau, Pierre Boulez ou encore Robert Wilson pour le théâtre. Quand ce n’est pas sur la scène, c’est dans ses murs que l’on peut appréhender l’art contemporain : Gérard Garouste réalise son rideau et Valerio Adami les peintures murales de son foyer-bar.

Le Theâtre du Châtelet s’appréhende ainsi à la fois par son architecture, son approche transdisciplinaire et son implantation dans un quartier charge d’histoire en plein cœur de Paris.

