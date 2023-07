Exposition maquettes de décors Théâtre du Châtelet Paris Catégorie d’Évènement: Paris Exposition maquettes de décors Théâtre du Châtelet Paris, 16 septembre 2023, Paris. Exposition maquettes de décors Samedi 16 septembre, 10h00 Théâtre du Châtelet Entrée libre Les maquettes de décors d’anciennes productions du Théâtre du Châtelet seront exposées : 42nd Street, Il était une fois Casse-Noisette, Singin’in the Rain, King Arthur, etc. Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris Paris 75001 Paris Île-de-France 01 40 28 28 40 https://www.chatelet.com Le Théâtre du Châtelet présente chaque saison des spectacles musicaux : opéra, comédie musicale, concert … Métro Lignes 1 / 4 / 7 / 11 / 14 station Châtelet (sortie Théâtre du Châtelet ou Place du Châtelet) RER Lignes A / B / D : station Châtelet – Les Halles Bus Lignes 21, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 85, 96 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Théâtre du Châtelet Adresse 1 place du Châtelet 75001 Paris Ville Paris Lieu Ville Théâtre du Châtelet Paris

Théâtre du Châtelet Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/