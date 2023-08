Inscription aux espaces de création ados Théâtre du Cercle Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Inscription aux espaces de création ados Théâtre du Cercle Rennes, 9 septembre 2023, Rennes. Inscription aux espaces de création ados Samedi 9 septembre, 11h00 Théâtre du Cercle 279 € (+ 37 € adhésion d’adhésion au Cercle Paul Bert) Les espaces de création sont des rendez-vous hebdomadaires de création avec des artistes professionnel·les. Le début d’année est dédié à la rencontre du groupe et aux exercices techniques ou d’improvisation, puis vient la création d’un spectacle pour plusieurs représentations en fin d’année à l’occasion du Festival des Créations Amateures.

Retrouvez la présentation des espaces de création hebdomadaires sur le site theatreducercle/espaces-de-creation-hebdomadaires Attention, places limitées à 12 personnes maximum par atelier (dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles). Nous prenons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée au moment des permanences d’inscriptions. Les anciens adhérents sont prioritaires pour se réinscrire. Nos ateliers sont souvent complets ! Il y a deux ateliers d’essai (1 pour le 3 mois). Si non concluant, restitution chèque(s) de cotisation. Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0299275303 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://theatreducercle.com/pratique-artistique/espaces-de-creation-hebdomadaires/ »}] [{« link »: « https://theatreducercle.com/le-festival-des-creations-amateurs/ »}, {« link »: « https://theatreducercle.com/pratique-artistique/espaces-de-creation-hebdomadaires/ »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T11:00:00+02:00 – 2023-09-09T13:00:00+02:00 Théâtre

