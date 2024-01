THEATRE – L’HOMME AU PARAPLUIE et UN OUVRAGE DE DAMES Théâtre du centre culturel Vérac, 17 février 2024, Vérac.

THEATRE – L’HOMME AU PARAPLUIE et UN OUVRAGE DE DAMES Samedi 17 février 2024, 20h30 Théâtre du centre culturel 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:30:00+01:00

« L’homme au parapluie » d’après la nouvelle de Roald DAHL Adaptée et racontée par Paul WILSON

Des nouvelles courtes, piquantes et fantaisistes, non dénuées de philosophie et de morale qui invitent à s’interroger aussi bien sur l’apparence physique, le désir de vengeance, la malice et l’astuce que sur la bêtise ou la vanité, la tendresse ou la cruauté de gens souvent très ordinaires.

« Un ouvrage de dames * » Une comédie de Jean-Claude DANAUD

Sophie s’est débarrassée de son mari abusif et violent. D’un coup de couteau électrique, la tête de Roger a quitté le reste de son corps. Entre les poireaux et la brioche, Sophie promène cet encombrant trophée qu’il faut maintenant faire disparaître.

Avec par ordre d’entrée en scène Sabine GARIN, Joce BRU et Annie SLOUS

Spectacle non recommandé aux moins de 13 ans

Régie Bernard VIGNEAU

Mise en scène Jean Philippe CROS

Tarif 6€

Réservation au 0673056249

Théâtre du centre culturel VERAC Vérac 33240 Literie Gironde Nouvelle-Aquitaine https://verac.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0673056249 »}, {« type »: « email », « value »: « veracenfetes@orange.fr »}] théâtre de 147 places assises dont 19 strapontins

THEATRE VERAC

VERAC EN FETES