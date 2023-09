THEATRE – LE SQUAT comedie Jean-Marie Chevret Théâtre du centre culturel Vérac, 14 octobre 2023, Vérac.

S’il fallait coller une pastille rouge sur le front de tous les connards, le monde ressemblerait à un champ de coquelicots !

Un appartement bourgeois est squatté depuis peu par un jeune couple marginal, Samir et Natacha, deux jeunes paumés. Personne ne s’est aperçu de leur présence dans l’appartement inoccupé puisqu’ils vivent là grâce à la complicité de Manuel, le fils de la concierge. Ils se croient tranquilles jusqu’au mois de Mai. Mais les propriétaires, les soeurs Figeac, Jeanne et Maryvonne, deux vieilles filles, débarquent sans crier gare. Maryvonne est furieuse. La solution la plus facile serait de déclencher une opération manu militari de la police pour les vider des lieux avec pertes et fracas, mais la plaidoirie de Manuel et l’intervention de Jeanne, pour une fois ferme et décidée, débouchent sur une cohabitation forcée, fixée initialement à deux semaines. Les uns n’ont pas beaucoup reçu de la vie, les autres n’ont pas beaucoup donné. Comment vont-ils se supporter ?

Auteur : Jean-Marie Chevret

Artistes : Cathy Perez, Emmanuelle Cazal, Alexis Plaire, Christelle Jean, Jan Caplin, Babette Rivieccio

Metteur en scène : Christelle Jean

La pre-vente des billets sera assuree :

• Sur www.theatre-des-salinieres.com

Prix des places (frais de reservation inclus) :

– Plein tarif : 18€

– Moins de 26 ans : 12€

– Offres promotionnelles ponctuelles a tarif reduit

• Au guichet le soir du spectacle / Prix des places : 20€ (frais de reservation inclus).

Réservation conseillée au 06 73 05 62 49

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00

