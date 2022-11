MUSIC HALL avec SPIRIT SPECTACLE Théâtre du centre culturel, 8 avril 2023, Vérac.

MUSIC HALL avec SPIRIT SPECTACLE Samedi 8 avril 2023, 14h00 Théâtre du centre culturel

Paillettes, strass et froufrous. Ils reviennent pour le plaisir de tous.

2023-04-08T14:00:00+02:00

