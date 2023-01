THEATRE – CECI N’EST PAS UNE PIECE DE THEATRE! Théâtre du centre culturel Vérac Catégories d’Évènement: Gironde

Vérac

THEATRE – CECI N’EST PAS UNE PIECE DE THEATRE! Théâtre du centre culturel, 1 avril 2023, Vérac. THEATRE – CECI N’EST PAS UNE PIECE DE THEATRE! Samedi 1 avril, 20h30 Théâtre du centre culturel

5€

Une pièce de théâtre qui n’est pas du théâtre??? Question, c’est quoi alors??? Théâtre du centre culturel VERAC Literie Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

https://verac.fr/ théâtre de 147 places assises dont 19 strapontins Une pièce de théâtre, un meurtre dans le spectacle? Sur scène ? C’est de la fiction? C’est la réalité ? Il va falloir enquêter…. Mais peut être que le suspect est dans la salle, ou en Régie….pour le savoir il va falloir enquêter…. Et trouver le meurtrier avant qu’il ne récidive!

TARIF 5€ Réservations 06 73 05 62 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00

2023-04-01T22:30:00+02:00 VERAC EN FETES

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Vérac Autres Lieu Théâtre du centre culturel Adresse VERAC Literie Ville Vérac lieuville Théâtre du centre culturel Vérac Departement Gironde

Théâtre du centre culturel Vérac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verac/

THEATRE – CECI N’EST PAS UNE PIECE DE THEATRE! Théâtre du centre culturel 2023-04-01 was last modified: by THEATRE – CECI N’EST PAS UNE PIECE DE THEATRE! Théâtre du centre culturel Théâtre du centre culturel 1 avril 2023 Théâtre du centre culturel Vérac Vérac

Vérac Gironde