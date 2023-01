HUMOUR – GINETTE, la Reine des Boulettes Théâtre du centre culturel, 4 mars 2023, Vérac.

HUMOUR – GINETTE, la Reine des Boulettes Samedi 4 mars, 20h30 Théâtre du centre culturel

12€

Dans le style des VAMPS, GINETTE, la Reine des Boulettes. débarque à Vérac. Un spectacle humoristique tout public, décapant, qui met en scène « GINETTE », villageoise de 60 ans. Un spectacle hilarant!

https://www.youtube.com/watch?v=XswFtq4z0mw&t=18s Lien du site : http://www.ginettelareinedesboulettes.sitew.com/ Réservation au 06 73 05 62 49 ou veracenfetes@orange.fr

2023-03-04T20:30:00+01:00

2023-03-04T22:30:00+01:00 VERAC EN FETES

