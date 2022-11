THEATRE – MAUDIT HERITAGE une comédie de Béatrice DAVAULT Théâtre du centre culturel Vérac Catégories d’évènement: Gironde

Tarif 6€

Avec PAUL WILSON, ANNIE SLOUS, MYRIAM PARISOT, CLAUDE RAGOUGET, JOCE BRU et SABINE GARIN Mise en scène : Jean Philippe CROS Régie : Bernard VIGNEAU Théâtre du centre culturel VERAC Literie Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

https://verac.fr/ théâtre de 147 places assises dont 19 strapontins Dans un château en Ecosse,

après le décès du vieux Lord Mac

Gregor, son fils Richard, prend connaissance des dernières volontés de

son père : il ne pourra jouir de la fortune et des biens familiaux que s’il se

marie et donne un héritier à la famille !

Richard, célibataire endurci, n’a

jamais eu de femme dans sa vie.

L’environnement du château familial

au milieu de la lande écossaise

n’étant pas très favorable à des rencontres amoureuses, il fait appel à

son vieil ami Charles qui aime les

plaisirs de la vie et surtout les

femmes ; mais pas pour les épouser !

Il lui demande de l’aider pour trouver

une épouse.

Il va s’ensuivre une série de rebondissements comiques, de dialogues avec des fantômes – n’oublions pas que nous sommes en

Ecosse – et des séances de magie

noire…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:30:00+01:00

2023-03-04T22:30:00+01:00 VERAC EN FETES

