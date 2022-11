THEATRE – LA MOUSTÂCHE Comédie de Fabrice DONNIO & Sacha JUDASZKO Théâtre du centre culturel, 7 janvier 2023, Vérac.

TARIFS ● via le site www.theatre-des-salinieres.com – Plein tarif : 18€ – Moins de 26 ans : 12€ – Offres promotionnelles ponctuelles à tarif réduit ● au guichet le soir du spectacle : 20€ (en espèce ou chèque)

On pourrait supporter toutes les moustaches du monde… sauf celle-là !

Théâtre du centre culturel VERAC Literie Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

https://verac.fr/ théâtre de 147 places assises dont 19 strapontins

Avec : Alexis PLAIRE, Hubert MYON, Maïlys FERNANDEZ, Didier POULAIN et Franck BEVILACQUA

Mise en scène : Alexis PLAIRE

Durée : 1h30

RESUME :

Quand l’homme le plus discret de la terre, gentil et plutôt timide, se retrouve avec la chose la plus voyante et dérangeante en plein milieu du visage.

Aujourd’hui est un grand jour pour Sylvain : il doit faire la connaissance de son futur beau-père, passer un entretien d’embauche capital et prendre de grandes décisions.

Mais alors qu’il se prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une petite moustache… la moustache d’Hitler.

PLUS D’INFOS :

Créée en 2018 au théâtre de la Gaîté Montparnasse dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, LA MOUSTÂCHE est l’une des plus grandes réussites du genre. Avec un sujet original, un dialogue irrésistible, des coups de théâtre ahurissants et des personnages délirants, les auteurs Fabrice DONNIO et Sacha JUDASZKO frôlent la perfection pour ne pas dire le génie !

LA PRESSE lors de la création à Paris:

« Des fous rires du début à la fin » Télé-Loisirs

« Un vaudeville à 100 à l’heure ! » LCI Culture

« Une réussite intégrale » Figaro Magazine

« Flux impétueux des gags » Télérama « Osé, délirant » Télématin « Le vaudeville de la rentrée » C à Vous

Réservation sur https://www.theatre-des-salinieres.com/ ou au 0673056249 et veracenfetes@orange.fr



VERAC EN FETES