Un silence extraordinaire Théâtre du centaure Marseille, 11 juin 2023, Marseille.

Un silence extraordinaire Dimanche 11 juin, 11h00 Théâtre du centaure Entrée libre dans la limite des places disponibles

Après une première collaboration couronnée d’évidence l’année passée, l’Ensemble C Barré pour 2023 un nouveau programme pour le Festival d’Aix avec l’Ensemble Vocal d’Aix-Marseille Université (EV’AMU), dirigé par Philippe Franceschi, et un quintette instrumental saxophone/doudouk, accordéon, harpe, cymbalum et violoncelle. Son thème s’inspire des délices du boire et du manger, avec des œuvres a cappella de Rameau et Delagarde, une création instrumentale d’Alexandros Markeas, 4 chants traditionnels arméniens orchestrés pour ensemble vocal et quintette, formation dont s’empare la compositrice chypriote Christina Athinodorou pour sa nouvelle oeuvre Un Silence Extraordinaire, commande du festival d’Aix-en-Provence.

Reprise du programme, ce concert est donné au Théâtre du Centaure de Marseille le 11 juin en association avec les Petits Violons des Calanques et le CIQ Les Hauts de Mazargue La Cayolle, où sera créée une œuvre de François Rossé, commande de l’Ensemble C Barré pour les Petits Violons des Calanques.

–

11 juin, 11h > Théâtre du Centaure, Marseille

en savoir + : https://www.cbarre.fr/fr/les_actus/bacchanales-centaure/

–

Sébastien Boin, Philippe Franceschi (direction musicale, préparation des chœurs)

EV’AMU (ensemble vocal)

Joël Versavaud (saxophone/doudouk)

Fanny Vicens (accordéon)

Eva Debonne (harpe)

András Szalai (cymbalum)

Lucie Grugier (violoncelle)

–

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Théâtre du centaure 2 Rue Marguerite de Provence, 13009 Marseille Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.cbarre.fr/fr/les_actus/bacchanales-centaure/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T12:30:00+02:00

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T12:30:00+02:00