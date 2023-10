Les 111 des Arts et Rêve Eternel présentent leur nouveau spectacle « LIBRE?! » Théâtre du Casino Barrière Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les 111 des Arts et Rêve Eternel présentent leur nouveau spectacle « LIBRE?! » Théâtre du Casino Barrière Lille, 27 octobre 2023, Lille. Les 111 des Arts et Rêve Eternel présentent leur nouveau spectacle « LIBRE?! » Vendredi 27 octobre, 20h30 Théâtre du Casino Barrière https://www.casinosbarriere.com/fr/lille/spectacles-et-animations/spectacle-musical/libre.html? Incroyable !

Plus de 30 artistes se retrouvent sur la scène du Théâtre du Casino Barrière de Lille, comédiens, danseurs, chanteurs, circassiens et musiciens pour une création unique !!

Entrez dans un monde merveilleux où chaque personnage, aussi extravagant qu’intrigant, part à la recherche de son identité artistique… Gage de Liberté !

Grande soirée caritative orchestrée par Max et Paloma avec dans le coeur leur amie Joséphine ❤ & créée pour notre association : l’intégralité du prix des places sera reversée à la recherche contre les cancers pédiatriques.

❤ Théâtre du Casino Barrière 777 Pont de Flandres Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille/spectacles-et-animations.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/fr/lille/spectacles-et-animations/spectacle-musical/libre.html? »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:30:00+02:00

