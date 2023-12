THOMAS VDB S’ACCLIMATE – THOMAS VDB THEATRE DU CASINO Aix Les Bains, 30 mars 2024, Aix Les Bains.

Le mot de Thomas VDB . « J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”.Aujourd’hui, je regarde les infos et… » Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey Vernon et NavoÉclairagiste : Lucie JoliotMusique : Stéphane Binet« Un spectacle de´culpabilisant a` souhait, bourre´ d’humour potache et absurde, dans lequel il e´gre`ne avec son irre´sistible bonhomie ses propres contradictions face a` l’urgence climatique. » Te´le´rama « VDB commence par un jingle et une danse, avant de faire plier la salle de rire. » Causette « Une heure vingt devant un public hilare » Le Monde

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

THEATRE DU CASINO 200 RUE DU CASINO 73100 Aix Les Bains