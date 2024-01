LE BAL DES VAUTOURS THEATRE DU CASINO Aix Les Bains, mardi 19 mars 2024.

· UNE PIÈCE DE : ALAIN KRIEF· MISE EN SCÈNE : OLIVIER MACÉ· DÉCORS : OLIVIER PROST· Avec ÉLISABETH BUFFET, SHIRLEY BOUSQUET et ÉNORA MALAGRÉA peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de circonstance, ils s’installent et, petit à petit, ils s’incrustent. Puis ils évaluent, marchandent et enfin raflent tout.Ils sont répugnants, immondes et sans scrupule, mais ils sont dans leur droit : ce sont les héritiers.Avec en fond un vrai thème de société, héritage et concubinage, l’auteur, en relatant un véritable pillage organisé, fait une peinture décapante de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et causticité. Ca fait mal mais ça fait rire.NOTE MISE EN SCÈNE :« Quoi de plus étonnant pour une réparatrice de chaudière que de débarquer un soir d’hiver dans l’appartement d’une veuve pleurant son mari qui repose à côté dans la chambre conjugale ! Elle ira de surprise en surprise en rencontrant le frère et la soeur du défunt débarquant à l’improviste avec comme seul objectif de dépouiller l’appartement de la veuve, l’ami fidèle du couple qui se révélera être un beau salaud, et la maîtresse du mort qui ne s’en remettra pas ! Ces personnages immondes, tout droit sortis d’une bande dessinée à la Wolinski ou à la Reizer se retrouve autour de L’héritage, une comédie d’Alain Krief qui m’a tout de suite séduit par son ton acerbe, décalé, mélangeant humour cynique et réalisme féroce.Il me fallait pour mener à bien cette comédie humaine, une panoplie de comédiens au jeu bien trempé : Enora Malagré dans le rôle de la chauffagiste est à la fois dérangeante touchante et décapante et forme avec Shirley Bousquet (la veuve dépassée par les événements) un couple d’une grande justesse et d’une grande vérité. Autour d’elles, Elisabeth Buffet et Didier Constant (les deux héritiers frère et soeur) sont parfaits en provinciaux petits bourgeois, pingres et prêts à tout ; leur grand sens du comique sert à merveille cette situation sans caricature. Muriel Michaux amène une grande fraîcheur et un naturel désarmant dans le rôle de la maîtresse du veuf. Enfin Edouard Collin, comédien d’une grande efficacité, rassemble le côté suffisant et odieux de l’ami fidèle qui se révélera être pire que tous.La mise en scène se doit d’être soignée et efficace dans le jeu, au service de cette comédie de pure situation ! Les thèmes ici exposés (héritage, concubinage, infidélité) prennent d’autant plus de force qu’ils sont déclinés dans un grand réalisme accompagné du rire, toujours salvateur !C’est ma seule intention, vous faire hériter d’une heure trente »Olivier Macé

Tarif : 40.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

THEATRE DU CASINO 200 RUE DU CASINO 73100 Aix Les Bains 73