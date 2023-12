SUR LA TETE DES ENFANTS THEATRE DU CASINO Aix Les Bains, 20 janvier 2024, Aix Les Bains.

Avec Avec Marie Gillain, Pascal Elbé, Constance Carrelet, Nathan Martin, Tess Lauvergne etFrédéric FixPièce de Salomé LelouchMise en scène Salomé Lelouch et Ludivine de ChastenetJulie et Alban sont amoureux et superstitieux.Un soir, ils se jurent dix ans de fidélité, sur la tête des enfants.Après avoir tenu 9 ans, 11 mois et 15 jours, chacun se prépare à l’arrivée de la date fatidique.Entre mauvaise foi, mensonges, bonne conscience et morale, la nouvelle pièce de SaloméLelouch nous entraine dans des situations aussi inextricables que savoureuses.Point de vue de la presse :« Les deux acteurs, complices et sincères, s’en donnent à cœur joie ! » – Le Figaro Magazine« Une pièce très bien écrite, drôle et stimulante ! On se régale ! » – Théâtrale Magazine

Tarif : 28.20 – 62.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

THEATRE DU CASINO 200 RUE DU CASINO 73100 Aix Les Bains 73